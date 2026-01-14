Ричмонд
По поручению мэра Красноярска дорожники усилили уборку снега

По поручению Сергея Верещагина в Красноярске была усилена работа по устранению последствий обильного снегопада, который прошел в ночь на 13 января.

Источник: Мэрия Хабаровска

Задача — оперативно и тщательно почистить улицы до наступления сильных морозов.

Если ночью во вторник в уборке было задействовано около 60 единиц техники, то этой ночью количество увеличили почти вдвое и продлили время работы бригад, а в маршруты включили обращения красноярцев. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях:

«Друзья! Читая ваши комментарии о нечищеных дорогах и тротуарах, еще днем поручил проработать вопрос увеличения количества снегоуборочной техники и продления времени работы бригад в ночное время. Дорожники вывели в ночь 134 машины, привлекли технику сторонних организаций. Убрать снег с дорог важно еще и потому, что впереди сильные морозы».

Руководитель «САТП» Антон Старовойтов рассказал, что поручение было выполнено.

Сергей Верещагин лично проехал по нескольким районам на обоих берегах города, проверил работу уборочной техники и поделился кадрами в своих соцсетях.

Мэр также пообещал в ближайшее время «погрузиться в работу дорожников»: «Важно понять текущие регламенты и что нужно корректировать. Отдельно обращаюсь к руководителям УК и ТСЖ: полтора месяца и закончится зима, некоторые дворы ни разу не чистились. Не забывайте о своей ответственности».