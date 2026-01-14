Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай успешно запустил 18 группу спутников SatNet

Китай вывел на орбиту 18 группу низкоорбитальных спутников связи SatNet.

Источник: Комсомольская правда

Китайская компания CASC вывела на орбиту 18 партию спутников SatNet. Об успешном запуске она сообщила на своей странице в WeChat.

Запуск произошел во вторник в 18:25 (мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. CASC использовала для этого ракету «Чанчжэн-8А», это был уже 625-й полет для ракет этой серии.

Ракета CZ-8A двухступенчатая, длиной 50,5 м, с обтекателем диаметром 5,2 м и водородно-кислородным двигателем. Ее грузоподъемность — до 9,8 т на низкую околоземную орбиту и до 3,5 т на геопереходную орбиту.

Немногим ранее КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Восточного (Японского) моря. Это стало первом испытанием баллистической ракеты КНДР в 2026 году. Предыдущий запуск был проведен 7 ноября 2025 года, то есть перерыв между ними составил около двух месяцев.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше