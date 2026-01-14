Китай успешно запустил 18 группу спутников SatNet

Китайская компания CASC вывела на орбиту 18 партию спутников SatNet. Об успешном запуске она сообщила на своей странице в WeChat.
Запуск произошел во вторник в 18:25 (мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. CASC использовала для этого ракету «Чанчжэн-8А», это был уже 625-й полет для ракет этой серии.
Ракета CZ-8A двухступенчатая, длиной 50,5 м, с обтекателем диаметром 5,2 м и водородно-кислородным двигателем. Ее грузоподъемность — до 9,8 т на низкую околоземную орбиту и до 3,5 т на геопереходную орбиту.
