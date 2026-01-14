Пожар произошел в театре в Жезказгане

На пульт службы 112 ДЧС области Ұлытау поступило сообщение о пожаре в подвале здания театра по улице Сатпаева в Жезказгане. Из подвала шел густой дым.
Незамедлительно звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и тушению возгорания. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Благодаря слаженным, профессиональным и оперативным действиям огнеборцев возгорание сценического материала было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.