CBS: В ходе протестов в Иране погибли более 12 тысяч человек

Более 12 тысяч человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране. Об этом сообщил американский телеканал CBS.
Как отмечается в материале, «достичь истины оказалось невероятно сложно» из-за введенного властями Ирана информационного блэкаута.
— Два источника, в том числе один в Иране, сообщили CBS News во вторник, что погибло по меньшей мере 12 тысяч, а возможно, и до 20 тысяч человек, — говорится в сообщении.
На данный момент официального подтверждения этой информации от властей Ирана не поступало.
Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб. По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.
13 января президент США Дональд Трамп призвал протестующих иранцев захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Он добавил, что отменил все встречи с официальными лицами страны до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства» участников митингов.
Кроме того, американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном. Позднее он отметил, что эвакуация американцев из Ирана была бы «хорошей идеей».