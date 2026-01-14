Ричмонд
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы

РИА Новости: Шувалов рассказал о 25-градусных морозах в Московском регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сильные морозы до минус 25−26 градусов ожидаются в Московском регионе на Крещение, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На субботу-воскресенье ночью — около минус 20 и около 15−17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25−26 градусов», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что осадков не будет из-за высокого давления. Оно вырастет к выходным дням приблизительно на 20 миллиметров ртутного столба выше положенного по климату.