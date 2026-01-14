Челябинским школьникам отменили занятия из-за холодов

В Челябинске учащиеся с 1 по 7 классы останутся дома.
В Челябинске отменили занятия для школьников с 1 по 7 класс включительно. Об этом сообщает Единая диспетчеркая служба Челябинска.
«14 января Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска. Это касается учащихся с первого по седьмой классы первой и второй смены», — сообщает telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».
Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое из-за аномальных морозов до −36 градусов. Они ожидаются на протяжении почти всей недели.