Челябинским школьникам отменили занятия из-за холодов

В Челябинске отменили занятия для школьников с 1 по 7 класс включительно. Об этом сообщает Единая диспетчеркая служба Челябинска.

В Челябинске учащиеся с 1 по 7 классы останутся дома.

В Челябинске отменили занятия для школьников с 1 по 7 класс включительно. Об этом сообщает Единая диспетчеркая служба Челябинска.

«14 января Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска. Это касается учащихся с первого по седьмой классы первой и второй смены», — сообщает telegram-канал «ЕДДС-112 Челябинск».

Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое из-за аномальных морозов до −36 градусов. Они ожидаются на протяжении почти всей недели.