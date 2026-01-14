В Новосибирской области изменятся правила диспансеризации в 2026 году

Как пояснил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, одними из нововведений станут скрининги на вирусные гепатиты, включая гепатит С, и анализ для выявления вируса папилломы человека, которых ранее в обязательном перечне не было. Для женщин также внедрят более точный метод исследования — жидкостную цитологию, направленную на раннее выявление патологий, ведущих к бесплодию.