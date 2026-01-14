Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области изменятся правила диспансеризации в 2026 году

С этого года диспансеризация в России будет проходить по обновленным правилам. Программа станет более ориентированной на репродуктивное здоровье граждан.

Источник: Сиб.фм

Как пояснил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, одними из нововведений станут скрининги на вирусные гепатиты, включая гепатит С, и анализ для выявления вируса папилломы человека, которых ранее в обязательном перечне не было. Для женщин также внедрят более точный метод исследования — жидкостную цитологию, направленную на раннее выявление патологий, ведущих к бесплодию.

Кроме того, для маломобильных граждан и людей с инвалидностью будет сделан особый порядок прохождения обследований. Им или организуют транспортировку в медучреждение, или, если это невозможно, осмотры будут проводить на дому.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцы, как и все россияне, смогут посещать врача по здоровому долголетию. Соответствующую должность планируется официально включить в номенклатуру Минздрава РФ до 1 апреля 2026 года.