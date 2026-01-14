Дмитрий Пышный возглавил Новосибирский государственный университет

Дмитрий Пышный назначен ректором Новосибирского государственного университета. До назначения он занимал пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Пышный является учёным-химиком и опытным управленцем в научной сфере, а также выпускником НГУ. Его профессиональный путь начался в Новосибирском институте биоорганической химии СО РАН, позднее преобразованном в Институт химической биологии и фундаментальной медицины. В этом учреждении он проработал порядка 25 лет, в том числе в должности руководителя. С 2014 года Пышный также преподавал в родном университете.
В 2022 году он был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В сферу его ответственности входили вопросы аттестации научно-педагогических кадров и координация аграрных научных организаций. Он принимал участие в реализации национального проекта по обеспечению продовольственной безопасности, в рамках которого были созданы 30 селекционных центров. Кроме того, под его руководством формировались национальные центры генетических ресурсов растений, животных и микроорганизмов на базе ведущих научных институтов страны.
Дмитрий Пышный — доктор химических наук, член-корреспондент РАН, награждён медалью Минобрнауки и знаком отличия Новосибирской области. На посту ректора он сменил Михаила Федорука, руководившего НГУ с 2012 года.
Перед новым ректором поставлена задача дальнейшего развития НГУ как одного из ведущих университетов России, а также завершения строительства кампусов мирового уровня в рамках программы «Приоритет 2030». Ожидается, что его назначение укрепит взаимодействие вуза с академическим сообществом и государственными структурами.