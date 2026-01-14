Дмитрий Пышный возглавил Новосибирский государственный университет

В министерстве подчеркнули, что Пышный является учёным-химиком и опытным управленцем в научной сфере, а также выпускником НГУ. Его профессиональный путь начался в Новосибирском институте биоорганической химии СО РАН, позднее преобразованном в Институт химической биологии и фундаментальной медицины. В этом учреждении он проработал порядка 25 лет, в том числе в должности руководителя. С 2014 года Пышный также преподавал в родном университете.