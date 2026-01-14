Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене

Как поясняют в гидрометцентре, полярная ночь — часть года в полярных областях, когда солнце не поднимается над горизонтом. Продолжительность полярной ночи возрастает к полюсу, изменяясь от одних суток на полярном круге (66°33ʹ с.ш.) до 179 суток на северном полюсе. На территории Мурманской области самая продолжительная полярная ночь отмечается в ее северной части — на полуострове Рыбачий. На широте гидрометеорологической станции Вайда-Губа (69°56ʹ с.ш.) полярная ночь начинается 26 ноября и заканчивается 16 января в простой год и 17 января — в високосный. В Мурманске полярная ночь начинается 2 декабря и длится 40 дней. Первый рассвет мурманчане встречают на Солнечной горке 11 января в обычный год и 12-го — в високосный.