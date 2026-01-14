Новогодние праздники в Хабаровском крае прошли без крупных аварий и ЧС

Социальная сфера работала стабильно: все запланированные мероприятия прошли без сбоев. Центр медицины катастроф выполнил 13 вылетов санавиации и два выезда санитарного автотранспорта, спасены 16 человек. За каникулы в крае родился 251 ребёнок, в новогоднюю ночь — 13 малышей: 10 в Хабаровске и 3 в Комсомольске-на-Амуре. Организованно отдохнули и поправили здоровье свыше 129 тысяч детей, почти 52 тысячи ребят из многодетных семей, детских домов и семей участников СВО получили сладкие подарки.