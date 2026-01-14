Новогодние праздники в Хабаровском крае прошли без крупных аварий и ЧС

В Хабаровском крае первые дни 2026 года прошли без серьёзных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах социальной сферы, инфраструктуры и ЖКХ. Итоги минувших каникул подвели на заседании президиума правительства региона.
Социальная сфера работала стабильно: все запланированные мероприятия прошли без сбоев. Центр медицины катастроф выполнил 13 вылетов санавиации и два выезда санитарного автотранспорта, спасены 16 человек. За каникулы в крае родился 251 ребёнок, в новогоднюю ночь — 13 малышей: 10 в Хабаровске и 3 в Комсомольске-на-Амуре. Организованно отдохнули и поправили здоровье свыше 129 тысяч детей, почти 52 тысячи ребят из многодетных семей, детских домов и семей участников СВО получили сладкие подарки.
Праздники прошли спокойнее, чем годом ранее. Не зафиксировано погибших в ДТП — в прошлом году их было трое. Единичные отключения электричества и газа устраняли в нормативные сроки.
Дорожные службы обеспечили беспрепятственное движение, в том числе на маршруте № 1 в Хабаровске, который с 1 января перешёл в краевое ведение. На «гостевом маршруте» ежедневно работало от 8 до 19 единиц техники. Автобусы на межмуниципальных маршрутах ходили штатно, зафиксировано лишь два ДТП без пострадавших.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что в праздники вся команда правительства действовала слаженно. Он подчеркнул важность оперативной реакции служб жизнеобеспечения и поблагодарил коммунальщиков, энергетиков, дорожников и спасателей за работу.
«Хочу сказать слова благодарности всем службам. Регион спокойно прошёл праздники — в этом ваша заслуга», — отметил Демешин.
Глава региона обратил внимание на отдельные жалобы жителей в соцсетях и системе «Атлас27», особенно на качество уборки в Хабаровске. Он поручил усилить контроль за управляющими компаниями и дорожными службами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. На особом контроле остаётся ситуация с котельной в Новом Ургале.