Подсчитана максимальная выплата по «налоговому кешбэку»

Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с «кешбэком» или с выплатой «тринадцатой зарплаты» по итогам года.