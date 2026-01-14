Почетный знак для активных доноров учредят в Хабаровском крае

Законопроектом предлагается отмечать граждан за особые заслуги в добровольном донорстве. Почетный знак и соответствующее удостоверение будут вручаться жителям региона, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты в государственных медицинских организациях края 60 и более раз (при условии, что за последний год перед награждением было совершено не менее трех донаций). Также награды будут удостоены доноры костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток (независимо от количества раз).