Почетный знак для активных доноров учредят в Хабаровском крае

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось очередное заседание комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Депутаты поддержали законопроект, которым предлагается учредить региональную награду — почетный знак «Почетный донор Хабаровского края», сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
"Краевая награда — это признание искреннего желания помогать другим и многолетнего труда во имя общества, поддержка и развитие регионального донорства, — отметил замминистра здравоохранения края Олег Трушко.
22 человека пополнили ряды почетных доноров Хабаровского края.
Развитие современной медицины и рост высокотехнологичной помощи требуют постоянного пополнения запасов крови. Поскольку полноценных искусственных аналогов крови не существует, жизнь и здоровье тысяч пациентов напрямую зависят от активности и отзывчивости добровольцев.
Председатель комитета Александр Яц напомнил, что на федеральном уровне учреждена награда — нагрудный знак «Почетный донор России», которым награждаются граждане, сдавшие кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз. На федеральном уровне награждение доноров ведет Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Законопроектом предлагается отмечать граждан за особые заслуги в добровольном донорстве. Почетный знак и соответствующее удостоверение будут вручаться жителям региона, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты в государственных медицинских организациях края 60 и более раз (при условии, что за последний год перед награждением было совершено не менее трех донаций). Также награды будут удостоены доноры костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток (независимо от количества раз).
Новая награда станет формой официального признания заслуг жителей региона перед обществом. Это важный шаг в развитии донорства и формировании культуры безвозмездной помощи.
