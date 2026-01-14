Новогодняя елка из Приморского края стала одной из лучших в стране

Главный символ праздника в одном из городов Приморья получил высокое признание на федеральном уровне. Новогодняя ель, украшающая центральную площадь Спасска-Дальнего, заняла почетное второе место в конкурсе «Елка России». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Жители края могут официально гордиться своим праздничным оформлением. Зимняя красавица из Спасска-Дальнего обошла множество конкурентов из других регионов и оказалась в лидерах общенационального смотра. Жюри высоко оценило убранство и стиль приморского дерева.
В самом городе этот успех назвали общей победой. Местные власти и организаторы выразили огромную благодарность всем, кто участвовал в украшении и подготовке площади. По их словам, вклад каждого, кто помогал создавать эту атмосферу, бесценен. Благодаря усилиям мастеров и неравнодушных людей, елка стала не просто украшением города, а настоящей достопримечательностью всероссийского масштаба.