Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодняя елка из Приморского края стала одной из лучших в стране

Праздничное дерево из Спасска-Дальнего заняло второе место во всероссийском конкурсе.

Источник: Комсомольская правда

Главный символ праздника в одном из городов Приморья получил высокое признание на федеральном уровне. Новогодняя ель, украшающая центральную площадь Спасска-Дальнего, заняла почетное второе место в конкурсе «Елка России». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Жители края могут официально гордиться своим праздничным оформлением. Зимняя красавица из Спасска-Дальнего обошла множество конкурентов из других регионов и оказалась в лидерах общенационального смотра. Жюри высоко оценило убранство и стиль приморского дерева.

В самом городе этот успех назвали общей победой. Местные власти и организаторы выразили огромную благодарность всем, кто участвовал в украшении и подготовке площади. По их словам, вклад каждого, кто помогал создавать эту атмосферу, бесценен. Благодаря усилиям мастеров и неравнодушных людей, елка стала не просто украшением города, а настоящей достопримечательностью всероссийского масштаба.