В Иркутской области на Крещение введут режим повышенной готовности

В Иркутской области с 18 по 20 января в связи с празднованием Крещения Господня будет действовать режим повышенной готовности. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются сильные морозы. Режим повышенной готовности касается не только полиции и МЧС, но также организаций и служб, обеспечивающих функционирование всех систем жизнеобеспечения жителей области, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Муниципалитетам и ответственным ведомствам поручено усилить контроль за работой коммунальных и энергетических служб, уборкой снега и состоянием дорог на всех трассах. Цель — обеспечить безопасность во время праздничных купаний и предотвратить чрезвычайные ситуации в условиях непогоды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что крещенские купания в Иркутске пройдут 19 января на заливе Якоби. Это единственное разрешенное место в областном центре. Его можно посетить после освящения, ориентировочно около 11:30 и до полуночи.