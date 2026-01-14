Ричмонд
Mash: в Хабаровском крае тигр растерзал собаку во дворе дома

Раненое животное пыталось спрятаться в доме, но тигр настиг его на крыльце и добил.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае амурский тигр напал на собаку во дворе жилого дома и загрыз её, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Как пишет ресурс, инцидент произошёл в ночь на 13 ноября в посёлке Долми. Под покровом темноты хищник пробрался на участок, снял пса с будки и задавил его прямо во дворе. Раненое животное пыталось спрятаться в доме, но тигр настиг его на крыльце и добил.

После этого зверь спокойно устроился в коридоре со своей добычей, пока скрип двери не спугнул его. Услышав приближение человека, тигр перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. После его побега на снегу во дворе остался кровавый след.

Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.