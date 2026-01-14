Mash: в Хабаровском крае тигр растерзал собаку во дворе дома

Как пишет ресурс, инцидент произошёл в ночь на 13 ноября в посёлке Долми. Под покровом темноты хищник пробрался на участок, снял пса с будки и задавил его прямо во дворе. Раненое животное пыталось спрятаться в доме, но тигр настиг его на крыльце и добил.