В России в 2025 году более 180 человек признали иноагентами

РИА Новости: в России за 2025 год 185 человек признали иноагентами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Свыше 180 человек были признаны иностранными агентами в России в течение 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами Минюста РФ.

В течение 2025 года, как следует из материалов Минюста, 185 человек были признаны в РФ иноагентами, а также 33 организации и проекта. Всего же такой статус получили 218 лиц и организаций.

При этом в 2024 году иностранными агентами были признаны 125 человек и 38 организаций и проектов, однако одна из них была исключена из списка в марте 2025 года.