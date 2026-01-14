В России в 2025 году более 180 человек признали иноагентами

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Свыше 180 человек были признаны иностранными агентами в России в течение 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами Минюста РФ.
В течение 2025 года, как следует из материалов Минюста, 185 человек были признаны в РФ иноагентами, а также 33 организации и проекта. Всего же такой статус получили 218 лиц и организаций.
При этом в 2024 году иностранными агентами были признаны 125 человек и 38 организаций и проектов, однако одна из них была исключена из списка в марте 2025 года.