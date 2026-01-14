В Приморье двух краснокнижных лесных котят доставили в Центр реабилитации

Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке правительства Приморского края и на пожертвования частных лиц.