Дело ОПС экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева направили в суд Владивостока

Прокуратура Приморского края направила в Первомайский районный суд Владивостока уголовное дело о деятельности преступного сообщества. По версии следствия, это сообщество организовал бывший ректор ВГУЭС и экс-совладелец АО «Восточная Верфь» Геннадий Лазарев. Дело касается Лазарева как предполагаемого организатора структуры и двух его предполагаемых участников. Им предъявлены обвинения в хищениях имущества вуза и «Восточной Верфи», а также в легализации доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По версии следствия, с 2013 по 2021 год участники сообщества действовали в сговоре с руководителем одного из высших учебных заведений Владивостока. Они похищали имущество учреждения и незаконно отчуждали его в пользу аффилированных коммерческих организаций. Затем это имущество передавалось университету в аренду. Арендные платежи на сумму свыше 24 миллионов рублей, как указано в материалах дела, фигуранты присваивали. Следствие утверждает, что этими средствами участники сообщества распоряжались по своему усмотрению.
Отдельные эпизоды, фигурирующие в деле, связаны с АО «Восточная Верфь». Обвиняемым инкриминируют хищение путем растраты денежных средств предприятия на сумму свыше 13 миллионов рублей. Также в их адрес заявлены обвинения в попытке похищения акций завода на сумму более 2,2 миллиона рублей. Правоохранительные органы сообщают, что участники сообщества легализовали незаконно приобретенное имущество. Общая сумма легализованных активов, по данным следствия, превышает 46 миллионов рублей.
Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева и двух его предполагаемых сообщников. В зависимости от роли и степени участия каждому из них в обвинении указаны создание преступного сообщества и руководство им или участие в нем. Им также вменены покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, растрата и легализация преступных доходов. В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество фигурантов. Общая сумма арестованного имущества превышает 250 миллионов рублей. Недвижимость, похищенная у образовательной организации, возвращена в государственную собственность и передана учебному заведению.