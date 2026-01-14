Дело ОПС экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева направили в суд Владивостока

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева и двух его предполагаемых сообщников. В зависимости от роли и степени участия каждому из них в обвинении указаны создание преступного сообщества и руководство им или участие в нем. Им также вменены покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, растрата и легализация преступных доходов. В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество фигурантов. Общая сумма арестованного имущества превышает 250 миллионов рублей. Недвижимость, похищенная у образовательной организации, возвращена в государственную собственность и передана учебному заведению.