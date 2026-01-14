Западу необходимо пересмотреть свою политику в отношении России, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Причиной он назвал российские подходы, допускающие применение ядерного оружия в случае серьезных военных провокаций на своей территории.
«У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России… Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить», — сказал он в интервью Эндрю Наполитано на YouTube-канале.
В ноябре министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил начать подготовку к проведению первых за многие года ядерных испытаний в РФ. Тогда глава МО сообщил, что испытания могут пройти на полигоне «Новая Земля».
В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва ответит на ядерные испытания Вашингтона.