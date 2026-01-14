В Госдуме объяснили, почему зумеры всё чаще выбирают стиль жизни «ни-ни»

Взрослые дети не хотят напрягаться, а родители не требуют от них самостоятельности и позволяют вести спокойную и размеренную жизнь. Парадокс: молодые люди оказываются по уровню активности где-то рядом с детсадовцами и пенсионерами. Плохого ничего нет, но и хорошего тоже. Молодость — это время активности, построения своего собственного мира, семьи, развития в профессии. Тренд «ни-ни» может иметь долгосрочные последствия: сейчас, когда экономику двигают люди более старших поколений, чем зумеры, эффект «выключения» молодёжи из рабочей сферы незаметен, но постепенно механизмы начнут замедляться, и не исключён кризис, если число адептов NEET станет существенным — речь о миллионах людей по всему миру.
Александр Толмачев.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике.
Что касается популярных объяснений, связывающих выбор в пользу NEET с цифровой перегруженностью, неопределённостью будущего или высокой сложностью «взрослой жизни», Толмачев счёл их скорее оправданием. Он напомнил, что современные условия жизни исторически комфортны, хотя и признал, что каждое время ставит перед людьми свои уникальные вызовы.
«Тренд особенно процветает в тех странах, где поощрялось ненормальное, болезненное отношение общества и государства к особенностям личности. “Снежинки”, хикикомори и другие — результат такой политики. Для нас же самое важное — предоставлять молодёжи пространство для развития, платформы, где можно заниматься интересными ей темами с пользой для себя и общества. Поощряем молодёжную науку, стараемся заинтересовать исследованиями, в том числе прикладными, детей со школьной скамьи», — уточнил депутат.
Ключевая задача государства, по парламентария, — создавать для молодёжи возможности для развития, вовлекать её в научную и прикладную деятельность уже со школы. Он обратил внимание на рост числа школьников, идущих после 9 класса в колледжи, что свидетельствует о стремлении к ранней профессиональной самостоятельности. Поддержка энтузиазма и готовности брать ответственность за свою жизнь была названа приоритетом, с которым, по мнению чиновника, у российской молодёжи всё в порядке.
«Для наших ребят самостоятельность — это предмет гордости. В России индивидуализм в негативном проявлении исторически не процветает так, как в других странах, с другим контекстом. Поэтому задача государства — поощрять интерес молодых к жизни, поддерживать энтузиазм и готовность брать на себя ответственность за свою жизнь», — заключил Толмачев.
