В Госдуме объяснили, почему зумеры всё чаще выбирают стиль жизни «ни-ни»

Взрослые дети не хотят напрягаться, а родители не требуют от них самостоятельности и позволяют вести спокойную и размеренную жизнь. Парадокс: молодые люди оказываются по уровню активности где-то рядом с детсадовцами и пенсионерами. Плохого ничего нет, но и хорошего тоже. Молодость — это время активности, построения своего собственного мира, семьи, развития в профессии. Тренд «ни-ни» может иметь долгосрочные последствия: сейчас, когда экономику двигают люди более старших поколений, чем зумеры, эффект «выключения» молодёжи из рабочей сферы незаметен, но постепенно механизмы начнут замедляться, и не исключён кризис, если число адептов NEET станет существенным — речь о миллионах людей по всему миру.