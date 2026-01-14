10 рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 14 января

Сразу 10 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 14 января. Кроме того, два рейса на прилет и два рейса на вылет были отменены. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Наиболее сильные задержки у двух рейсов из Мирного. Один из них должен был прилететь еще в 11:45 12 января, однако теперь его посадка ожидается в 13:10 14 января, второй — вместо 12:10 13 января сядет в Новосибирске в 15:40 14 января. Значительная задержка и у рейса из Петропавловска-Камчатского, который должен был приземлиться в Толмачево еще в 13:30 13 января, а теперь его посадка ожидается в 10:25 14 января, и у рейса из Краснодара — прилет перенесли с 22:10 13 января на 17:30 14 января.
В статусе «задерживается» также находятся рейсы из Якутска, Благовещенска, Талакана, Иркутска, Магадана и Южно-Сахалинска. Отменен прилет рейсов из Мирного и Москвы.
На вылет отменены рейсы в Мирный и Нерюнгри.