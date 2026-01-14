10 рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 14 января

Наиболее сильные задержки у двух рейсов из Мирного. Один из них должен был прилететь еще в 11:45 12 января, однако теперь его посадка ожидается в 13:10 14 января, второй — вместо 12:10 13 января сядет в Новосибирске в 15:40 14 января. Значительная задержка и у рейса из Петропавловска-Камчатского, который должен был приземлиться в Толмачево еще в 13:30 13 января, а теперь его посадка ожидается в 10:25 14 января, и у рейса из Краснодара — прилет перенесли с 22:10 13 января на 17:30 14 января.