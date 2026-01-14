Титулованный казахстанский боксер рассказал, почему решил завершить карьеру

«Из-за травмы я решил закончить карьеру в любительском боксе. Это решение я принимал, посоветовавшись с врачом, тренерами и семьей. Иначе я бы хотел принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Но рано или поздно все заканчивается. Однако я не могу сказать, что полностью отошел от профессионального бокса. Поступают предложения, и мои бои на профессиональном ринге, возможно, продолжатся. При этом это не помешает моей текущей деятельности», — сказал спортсмен.