8-балльные пробки парализовали Иркутск утром 14 января

Водители не могут проехать по Байкальской, Советской.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утро 14 января 2026 года началось для жителей Иркутска с пробок, они достигли восьми баллов! Согласно данным с карт, движение парализовало на улице Байкальской, Советской, Ширямова, Лермонтова, Маяковского и многих других. Не проехать и по плотине ГЭС, по Глазковскому и Академическому мостам.

— Когда же уже следующие праздники?! Так хорошо было… — негодуют сибиряки.

Также многокилометровая очередь собралась на Качугском тракте. Остается лишь ждать, когда пробки рассосутся и все смогут добраться до работы, учебы. Вечером, судя по всему, ситуация будет не лучше, так как в городе вновь обещают снег.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с 18 по 20 января в связи с празднованием Крещения Господня будет действовать режим повышенной готовности. Все из-за морозов.