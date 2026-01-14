На Левенцовке в Ростове после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках

В Ростове-на-Дону в Левенцовском микрорайоне после атаки БПЛА вспыхнул пожар в квартирах многоэтажек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул глава региона.
По словам Юрия Борисовича, дежурно-спасательные службы приведены в готовность и выехали на места ЧП. Одновременно спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города.
Жителей просят держаться подальше от окон и не трогать подозрительные предметы. Официальные сообщения о развитии ситуации публикуют региональные власти и экстренные службы.
