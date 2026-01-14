Ричмонд
На Левенцовке в Ростове после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках

В западной части Ростова после атаки БПЛА загорелись квартиры и промобъект.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в Левенцовском микрорайоне после атаки БПЛА вспыхнул пожар в квартирах многоэтажек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул глава региона.

По словам Юрия Борисовича, дежурно-спасательные службы приведены в готовность и выехали на места ЧП. Одновременно спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города.

Жителей просят держаться подальше от окон и не трогать подозрительные предметы. Официальные сообщения о развитии ситуации публикуют региональные власти и экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
