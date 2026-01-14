В Эфиопии неизвестные убили двух туристов из Турции

А ранее российское посольство в Таиланде обратилось к гражданам с рекомендацией оформлять перед поездкой в королевство расширенную медицинскую страховку с покрытием желательно не менее 100 тысяч долларов США. Обращение связано с инцидентами с участием российских туристов, которые приводили, в том числе к гибели людей.