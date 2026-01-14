В Эфиопии неизвестные убили двух туристов из Турции

«Нападение произошло утром 12 января в сельской местности недалеко от города Тум в Южном национальном и народном районе Эфиопии, в результате чего погибли два турецких гражданина, Эрдоган Акбулак и Дженгизхан Гюнгёр, а также эфиопский водитель», — говорится в статье.
По словам посла, ещё двое туристов, находившихся в другой машине, смогли избежать нападения и остались невредимыми. Все четверо прибыли в страну с туристической целью. Тела погибших и выжившие доставлены в Аддис-Абебу. После необходимых процедур их планируется отправить рейсом Turkish Airlines в Стамбул.
Как отметил посол, эфиопские власти немедленно отреагировали на происшествие: с посольством связались Министерство иностранных дел, а также представители туризма, обороны и правоохранительных органов. Он добавил, что район, где произошёл инцидент, посещают туристические группы круглый год, включая граждан Турции, и подчеркнул необходимость уточнять актуальные сведения о безопасности перед поездкой.
А ранее российское посольство в Таиланде обратилось к гражданам с рекомендацией оформлять перед поездкой в королевство расширенную медицинскую страховку с покрытием желательно не менее 100 тысяч долларов США. Обращение связано с инцидентами с участием российских туристов, которые приводили, в том числе к гибели людей.
