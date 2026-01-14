Размер взносов на капитальный ремонт вырос в Хабаровском крае

С 1 января 2026 года в Хабаровском крае выросли взносы на капитальный ремонт. Вступило в силу постановление правительства Хабаровского края, согласно которому минимальный размер взноса увеличился на 4,1%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Корректировка тарифов связана с ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг, а потому сохранение прежних ставок стало бы риском для полноценной реализации программы капитального ремонта. Предыдущий пересмотр размеров взносов проводился год назад.
Размер взноса на капитальный ремонт зависит от территориального расположения дома и его технической оснащенности.
Например, согласно обновлённым расценкам, для многоквартирных домов в Хабаровске, оснащённых лифтами, размер взноса составит 14,54 рублей за квадратный метр. Для домов без лифтов, но с полным набором коммуникаций, тариф установлен на уровне 10,17 рублей за квадратный метр.
Новые суммы жители Хабаровского края увидят уже в феврале в квитанциях за январь.
Увеличение взноса — мера вынужденная, достаточное финансирование позволит выполнять капитальный ремонт в полном объёме: обновлять кровли, фасады, лифтовое оборудование, а также повышать безопасность и комфорт жильцов.