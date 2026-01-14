Размер взносов на капитальный ремонт вырос в Хабаровском крае

Например, согласно обновлённым расценкам, для многоквартирных домов в Хабаровске, оснащённых лифтами, размер взноса составит 14,54 рублей за квадратный метр. Для домов без лифтов, но с полным набором коммуникаций, тариф установлен на уровне 10,17 рублей за квадратный метр.