Техникум железнодорожного транспорта в Хабаровске проверят из-за холода в аудиториях

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что транспортной прокуратурой была организована проверка по публикации о ненадлежащем состоянии помещений общежития Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. В соцмедиа была опубликована информация о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации проживания студентов: лестничный пролет в общежитии был затоплен сточными водами из-за прорыва канализационной трубы.