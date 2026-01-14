Техникум железнодорожного транспорта в Хабаровске проверят из-за холода в аудиториях

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация о нарушении температурных нормативов в помещениях Хабаровского техникума железнодорожного транспорта Дальневосточного университета путей сообщения», — говорится в сообщении.
По данному факту Хабаровской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению администрацией учреждения обязательных требований при организации обучения студентов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что транспортной прокуратурой была организована проверка по публикации о ненадлежащем состоянии помещений общежития Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. В соцмедиа была опубликована информация о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации проживания студентов: лестничный пролет в общежитии был затоплен сточными водами из-за прорыва канализационной трубы.