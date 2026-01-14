Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Техникум железнодорожного транспорта в Хабаровске проверят из-за холода в аудиториях

Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением температурного режима в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, сообщает в Telegram-канале (18+) пресс-служба надзорного органа.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация о нарушении температурных нормативов в помещениях Хабаровского техникума железнодорожного транспорта Дальневосточного университета путей сообщения», — говорится в сообщении.

По данному факту Хабаровской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению администрацией учреждения обязательных требований при организации обучения студентов.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что транспортной прокуратурой была организована проверка по публикации о ненадлежащем состоянии помещений общежития Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. В соцмедиа была опубликована информация о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации проживания студентов: лестничный пролет в общежитии был затоплен сточными водами из-за прорыва канализационной трубы.