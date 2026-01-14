В РФ хотят заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Согласно действующим нормам, срок давности по таким преступлениям составляет два или шесть лет. При этом общий период с момента нарушения до передачи материалов в следственные органы может достигать пяти лет. Как указано в пояснительной записке к документу, это создаёт лазейку для недобросовестных налогоплательщиков, которые могут целенаправленно затягивать процедуры, чтобы избежать ответственности после истечения сроков давности.
Эксперты подтверждают существование проблемы. Так, член совета московского отделения «Деловой России» Руслан Кулешов отметил, что получившему отсрочку лицу проще уклониться от платежей, например, через процедуру банкротства. В итоге бюджет ежегодно недополучает миллиарды рублей.
Как указывает директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов, при внедрении нового механизма важно установить чёткие процессуальные рамки. Это необходимо, чтобы исключить риски неоправданного затягивания решений со стороны фискальных органов и соблюсти баланс между интересами государства и налогоплательщиков.
Ранее ФНС сообщал, что доходы самозанятых в России в 2025 году подскочили на 38,6%, превысив 3 трлн рублей. Налоговые поступления от них выросли более чем на треть, достигнув 136 млрд рублей. Это больше, чем федеральный бюджет получил от приватизации в прошлом году (112 млрд рублей).
