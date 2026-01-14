Ричмонд
Олимпийский чемпион Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России за неготовность обеспечить участие атлетов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом он рассказал в беседе с «ВсеПроСпорт».

По словам Уайлда, из-за бездействия федерации российские спортсмены пропустили текущий этап Кубка мира. Он заявил, что еще летом предупреждал чиновников о необходимости заранее подготовить документы и визы, но его предостережения были проигнорированы.

По словам Уайлда, из-за бездействия федерации российские спортсмены пропустили текущий этап Кубка мира. Он заявил, что еще летом предупреждал чиновников о необходимости заранее подготовить документы и визы, но его предостережения были проигнорированы.

— С моей точки зрения, федерация подвела многих спортсменов, которые мечтали вернуться на эти Олимпийские игры. Федерация подводила нас в течение многих лет. Это выглядит как полное отсутствие контроля, что просто невероятно, — заявил Уайлд в интервью.

Он отметил, что другие спортивные федерации своевременно подготовили спортсменов к подобной ситуации.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования при содействии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Теперь российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и гимном.

4 декабря 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заявила, что намерена применять меры к тем, кто будет заниматься дискриминацией или провоцировать спортсменов и работников из России и Белоруссии на соревнованиях.