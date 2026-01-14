Госдума хочет запретить свободную продажу ветпрепаратов с габапентином

Лантратова пояснила, что препараты с габапентином сегодня можно купить в рознице и интернете без рецепта и документов на животное. По её словам, в соцсетях распространяют инструкции по приёму ветпрепаратов не по назначению. Депутат отметила, что контроль за лекарствами в аптеках усиливается, из-за чего потребители ищут замену в ветклиниках и специализированных магазинах. Она также напомнила, что в стране уже действует цифровая маркировка ветсредств, а часть из них продаётся по рецептам.
«Габапентин, хотя и не опиоид, при приёме в больших дозах или в сочетании с другими веществами может вызывать изменённые состояния сознания. Поскольку контроль за препаратами в обычных аптеках ужесточается, лица, склонные к злоупотреблению, начинают искать альтернативы в ветеринарных клиниках и магазинах. Ветпрепараты часто содержат аналогичные действующие вещества, но правила их продажи значительно мягче», — добавила Лантратова.
Парламентарий считает, что продажу таких препаратов следует привязать к рецепту и ветеринарному паспорту. Это, по её оценке, подтвердит, что покупка связана с лечением конкретного животного и снизит риски для детей. В Минсельхозе сообщили, что ветпрепараты на основе габапентина сейчас не входят в перечень рецептурных.
Напомним, ранее стало известно, что подростки в Свердловской области скупают таблетки для собак с габапентином. Это — противосудорожный препарат, влияющий на центральную нервную систему человека. По словам медиков, при длительном приёме без назначения врача препарат способен вызывать последствия, сопоставимые с действием наркотиков.
