Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума хочет запретить свободную продажу ветпрепаратов с габапентином

В России обсуждают введение рецептурного отпуска для ряда ветеринарных препаратов, в том числе с габапентином. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она направила обращения в Минсельхоз, Минздрав и первому замгенпрокурора Анатолию Разинкину и указала на рост немедицинского употребления таких средств несовершеннолетними, пишет газета «Известия».

Лантратова пояснила, что препараты с габапентином сегодня можно купить в рознице и интернете без рецепта и документов на животное. По её словам, в соцсетях распространяют инструкции по приёму ветпрепаратов не по назначению. Депутат отметила, что контроль за лекарствами в аптеках усиливается, из-за чего потребители ищут замену в ветклиниках и специализированных магазинах. Она также напомнила, что в стране уже действует цифровая маркировка ветсредств, а часть из них продаётся по рецептам.

«Габапентин, хотя и не опиоид, при приёме в больших дозах или в сочетании с другими веществами может вызывать изменённые состояния сознания. Поскольку контроль за препаратами в обычных аптеках ужесточается, лица, склонные к злоупотреблению, начинают искать альтернативы в ветеринарных клиниках и магазинах. Ветпрепараты часто содержат аналогичные действующие вещества, но правила их продажи значительно мягче», — добавила Лантратова.

Парламентарий считает, что продажу таких препаратов следует привязать к рецепту и ветеринарному паспорту. Это, по её оценке, подтвердит, что покупка связана с лечением конкретного животного и снизит риски для детей. В Минсельхозе сообщили, что ветпрепараты на основе габапентина сейчас не входят в перечень рецептурных.

Напомним, ранее стало известно, что подростки в Свердловской области скупают таблетки для собак с габапентином. Это — противосудорожный препарат, влияющий на центральную нервную систему человека. По словам медиков, при длительном приёме без назначения врача препарат способен вызывать последствия, сопоставимые с действием наркотиков.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.