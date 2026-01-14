Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Кучугурин перечислил случаи, когда нужно менять код банковской карты

Код банковской карты нужно менять при утере, краже или случайном разглашении данных.

Источник: Комсомольская правда

Пин-код банковской карты нужно срочно сменить не только тогда, когда вы её потеряли. Аналитик Константин Кучугурин перечислил и другие случаи, когда это необходимо сделать немедленно.

В частности, код нужно поменять, если вы потеряли телефон, в котором хранятся данные карты, если по вашей карте прошли операции, которые вы не совершали, а также если вы случайно разгласили код или ввели его на глазах посторонних людей.

При этом надо помнить, какие комбинации цифр лучше не выбирать в качестве пин-кода.

«Самые опасные и категорически недопустимые коды — это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777», — сказал Кучугурин агентству «Прайм».

Тем временем россиян предупредили о рисках мошенничества с банковскими счетами. Какие данные карты стоит скрывать от посторонних, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что искусственный интеллект научили красть пин-коды банковских карт.