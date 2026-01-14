Аналитик Кучугурин перечислил случаи, когда нужно менять код банковской карты

Пин-код банковской карты нужно срочно сменить не только тогда, когда вы её потеряли. Аналитик Константин Кучугурин перечислил и другие случаи, когда это необходимо сделать немедленно.
В частности, код нужно поменять, если вы потеряли телефон, в котором хранятся данные карты, если по вашей карте прошли операции, которые вы не совершали, а также если вы случайно разгласили код или ввели его на глазах посторонних людей.
При этом надо помнить, какие комбинации цифр лучше не выбирать в качестве пин-кода.
«Самые опасные и категорически недопустимые коды — это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777», — сказал Кучугурин агентству «Прайм».
Тем временем россиян предупредили о рисках мошенничества с банковскими счетами. Какие данные карты стоит скрывать от посторонних, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что искусственный интеллект научили красть пин-коды банковских карт.