Размер пособия по беременности в 2027 году может составить 1,1 млн рублей

«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учётом инфляции», — заявила Буцкая. По утверждённому бюджету на 2026 год, размер пособия составит 955 836 рублей.
А ранее доцент Игорь Балынин рассказал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в системе поддержки многодетных детей. Новая ежегодная семейная налоговая выплата позволит вернуть часть НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Кроме того, с начала следующего года увеличатся пособия по беременности и родам, а также выплаты при уходе за ребёнком.
