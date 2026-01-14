Размер пособия по беременности в 2027 году может составить 1,1 млн рублей

А ранее доцент Игорь Балынин рассказал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в системе поддержки многодетных детей. Новая ежегодная семейная налоговая выплата позволит вернуть часть НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Кроме того, с начала следующего года увеличатся пособия по беременности и родам, а также выплаты при уходе за ребёнком.