Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной появилось в базе Федеральной службы судебных приставов, выяснило РИА Новости.
Накануне в пресс-службе московского главка ФССП РФ подтвердили РИА Новости, что в отношении Долиной возбуждено исполнительное производство.
Во вторник производство появилось в базе службы. Там указано, что производство было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря прошлого года.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире всё еще числится обременение в виде ареста.