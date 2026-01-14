Предварительные анализы медработников новокузнецкого роддома не выявили инфекций

В новокузнецком роддоме № 1, где в январе умерли девять новорожденных, у сотрудников предварительно не обнаружено инфекций. Об этом во вторник, 13 января, сообщила глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.
— На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было, — заявила Перминова в беседе с РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что расследование трагедии будет продолжено для полного выяснения обстоятельств. Сенатор также отметила, что находится на связи с главой Росздравнадзора, и если будут найдены системные нарушения, то проверки могут быть расширены на все родильные дома страны.
Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова призвала проверить все роддома России после инцидента в Новокузнецке. Она направила соответствующее письмо главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко.
Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, малыши заразились некой инфекцией. Учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходило в стенах больницы.