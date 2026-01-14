Предварительные анализы медработников новокузнецкого роддома не выявили инфекций

При этом она подчеркнула, что расследование трагедии будет продолжено для полного выяснения обстоятельств. Сенатор также отметила, что находится на связи с главой Росздравнадзора, и если будут найдены системные нарушения, то проверки могут быть расширены на все родильные дома страны.