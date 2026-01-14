Ричмонд
Защита ангарского маньяка обжаловала новый приговор за двойное убийство

Защита осуждённого на пожизненное заключение Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, обжаловала очередной приговор — 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2008 году. Соответствующая апелляционная жалоба поступила в суд Иркутской области, о чём свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Напомним, в начале декабря 2025 года суд вынес этот приговор по новому эпизоду. Однако с учётом всех предыдущих наказаний, назначенных по совокупности преступлений, общая мера для Попкова не изменилась — он по-прежнему отбывает пожизненный срок в колонии особого режима.

Согласно версии следствия, в августе 2008 года Попков, остановившись на Московском тракте в Ангарске для замены колеса, встретил двух 27-летних женщин. После возникшей ссоры он накинул верёвку на шею одной из жертв, находившейся вне автомобиля, и задушил её. Затем он аналогичным способом убил вторую женщину, предварительно выведя её из салона своей машины.

Попков, бывший сотрудник милиции, был впервые осуждён в 2015 году за убийство 22 женщин. Позже он признался в новых преступлениях. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве 59 человек. Находясь в колонии, он продолжил давать признательные показания. В 2021 году его осудили за убийство ещё двух женщин, в 2023-м — за убийство трёх женщин в период с 1997 по 2003 годы, а в августе 2025-го — за убийство в ангарском парке в 2011 году.

Таким образом, в общей сложности следствие считает доказанной причастность Михаила Попкова к совершению 89 убийств и трём покушениям на убийство.

