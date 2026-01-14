Защита ангарского маньяка обжаловала новый приговор за двойное убийство

Попков, бывший сотрудник милиции, был впервые осуждён в 2015 году за убийство 22 женщин. Позже он признался в новых преступлениях. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве 59 человек. Находясь в колонии, он продолжил давать признательные показания. В 2021 году его осудили за убийство ещё двух женщин, в 2023-м — за убийство трёх женщин в период с 1997 по 2003 годы, а в августе 2025-го — за убийство в ангарском парке в 2011 году.