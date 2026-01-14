Эксперт объяснила, какие гигиенические помады могут навредить губам зимой

Не менее значимы смягчающие и питательные вещества. Растительные масла жожоба, миндаля, касторовое масло и жиры насыщают кожу жирными кислотами и витаминами, делая губы мягче. Если губы уже потрескались или воспалились, эксперт советует обращать внимание на активные восстанавливающие компоненты. Пантенол и аллантоин ускоряют заживление, а церамиды, холестерин и жирные кислоты помогают восстановить липидный барьер и удерживать влагу. Ниацинамид укрепляет защитные функции кожи, а антиоксиданты, такие как витамин Е и витамин С, защищают клетки от окислительного стресса.