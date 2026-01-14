Эксперт объяснила, какие гигиенические помады могут навредить губам зимой

По словам эксперта, кожа губ отличается от кожи лица. Она тонкая, почти не содержит сальных желёз и меланина, поэтому быстрее теряет влагу и хуже защищена от внешних факторов. Специалист отметила, что гигиеническая помада или бальзам выполняют сразу две задачи: создают защитный барьер и помогают восстановить повреждённую кожу.
«Бальзам или гигиеническая помада выполняют две ключевые функции: окклюзивную, то есть защитную, и репаративную — восстанавливающую», — пояснила собеседница Life.ru.
В составе средств для губ важную роль играют плёнкообразующие компоненты. Синтетические и минеральные вещества, такие как вазелин, минеральное масло и парафин, снижают потерю влаги. Натуральные воски и масла, включая пчелиный, карнаубский воск, масло ши и какао, формируют барьер и одновременно питают кожу. Силиконы, например диметикон, обеспечивают ровное нанесение и комфортную текстуру без липкости.
Не менее значимы смягчающие и питательные вещества. Растительные масла жожоба, миндаля, касторовое масло и жиры насыщают кожу жирными кислотами и витаминами, делая губы мягче. Если губы уже потрескались или воспалились, эксперт советует обращать внимание на активные восстанавливающие компоненты. Пантенол и аллантоин ускоряют заживление, а церамиды, холестерин и жирные кислоты помогают восстановить липидный барьер и удерживать влагу. Ниацинамид укрепляет защитные функции кожи, а антиоксиданты, такие как витамин Е и витамин С, защищают клетки от окислительного стресса.
При этом Вольнова предупредила, что не все добавки одинаково безопасны. Отдушки и ароматизаторы, даже натуральные, могут вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Охлаждающие компоненты, включая ментол и камфору, при частом использовании способны усиливать сухость. Специалист также подчеркнула важность SPF-фильтров, которые защищают губы от фотостарения в любое время года.
«Не существует однозначно “плохих” или “хороших” ингредиентов по признаку происхождения. Эффективность и безопасность бальзама определяются цельностью формулы, качеством сырья и соответствием вашей индивидуальной потребности», — подчеркнула собеседница Life.ru.
В заключение эксперт рекомендовала для повседневной защиты выбирать средства с восками или вазелином и смягчающими маслами. Для восстановления повреждённых губ подойдут формулы с пантенолом, церамидами и ниацинамидом, а при тяжёлых состояниях, таких как хейлит, необходимо обратиться к дерматологу. Для активного отдыха на солнце специалист советует использовать бальзамы с SPF 15−30 и не ориентироваться только на маркетинговые обещания «100% натуральности».
