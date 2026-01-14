Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх российских регионах прожиточный минимум превысил 30 тысяч рублей

В треёх российских регионах прожиточный минимум на 2026 год превысил 30 тысяч рублей, при этом в Чукотском автономном округе он достиг 49 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Источник: Life.ru

В Камчатском крае минимум составил 33 333 рубля, в Магаданской области — 32 954 рубля, в Ненецком автономном округе — 31 060 рублей и в Чукотском автономном округе — 49 431 рублей. В других пяти субъектах суммы превышают 25 тысяч рублей: в Республике Саха (Якутия), Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области и в Москве.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой ввести единый для всех регионов прожиточный минимум для пенсионеров. По его словам, существующая разница в размерах создаёт несправедливые условия для пожилых людей в разных субъектах Российской Федерации. В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера отличается: в 2026 году по России она составляет около 16 тысяч рублей, а в Москве — почти 18 тысяч.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше