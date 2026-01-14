В трёх российских регионах прожиточный минимум превысил 30 тысяч рублей

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой ввести единый для всех регионов прожиточный минимум для пенсионеров. По его словам, существующая разница в размерах создаёт несправедливые условия для пожилых людей в разных субъектах Российской Федерации. В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера отличается: в 2026 году по России она составляет около 16 тысяч рублей, а в Москве — почти 18 тысяч.