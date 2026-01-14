Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Тюмени сегодня не идут на уроки из-за морозов

Администрация города Тюмени утром 14 января сообщила об отмене очных занятий для учеников 1−4 классов в школах города из-за сильных морозов. Информация опубликована в официальном telegram-канале администрации и касается уроков первой смены во всех общеобразовательных учреждениях Тюмени.

В школах Тюмени отменили занятия из-за морозов.

Администрация города Тюмени утром 14 января сообщила об отмене очных занятий для учеников 1−4 классов в школах города из-за сильных морозов. Информация опубликована в официальном telegram-канале администрации и касается уроков первой смены во всех общеобразовательных учреждениях Тюмени.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1−4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении официального telegram-канала администрации города Тюмени.

Дополнительной информации о режиме обучения для учащихся 5−11 классов, а также о формате занятий во второй смене в сообщении не приводится. Для младшеклассников будут организованы дистанционные уроки.

Днем ранее, 13 января, школьники Сургута (ХМАО) с 1 по 11 классы из-за морозов не пошли в школу в первую смену. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.