Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила об опасности переохлаждения

РИА Новости флеболог Смирнова рассказала, что холод провоцирует спазмы сосудов.

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Холод провоцирует спазмы сосудов и ухудшает циркуляцию крови, поэтому нельзя допускать переохлаждения стоп, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

«При выборе обуви зимой следует отдавать предпочтение натуральной коже и натуральным наполнителям внутри изделия, нельзя допускать переохлаждения стоп — холод провоцирует спазм сосудов и ухудшает циркуляцию крови… Правильная обувь в холодное время года — это и комфорт, и профилактика сосудистых проблем», — отметила Смирнова.

Флеболог также подчеркнула, что в осенне-зимний период люди меньше двигаются, а адекватная работа мышечно-венозной помпы является неотъемлемым фактором профилактики венозных тромбозов.

«В холодное время года окружающая нас температура снижается и это способствует сужению сосудов, причем не только вен, но и артерий. Вместе с тем это способствует увеличению вязкости крови, то есть кровь становится более густой, что повышает склонность к тромбообразованию. Поэтому так важно не переохлаждаться. Многие помнят еще совет из детства: ноги и руки должны быть в тепле», — сказала она.