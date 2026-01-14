В Киеве проводят новые обыски: НАБУ нагрянуло в офис партии «Батькивщина» под руководством Тимошенко

По данным «Украинской правды», в офисе фракции «Батькивщина» проходят обыски, которые проводит НАБУ. Неофициальные источники связывают это с возможным вручением подозрения ее председателю, Юлии Тимошенко.
Главу одной из фракций Верховной рады подозревают в организации подкупа народных депутатов. Об этом сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Некоторое время спустя информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко*. Политик считает, что партия Тимошенко вела переговоры с рядом депутатов, предлагая им финансовую компенсацию за вступление в ее партию.
В Telegram-канале он написал, что один из нардепов вел запись переговоров Тимошенко о переходе или присоединении к партию за деньги. Позднее эти данные оказались в руках НАБУ.
Напомним, что Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в период с 18 декабря 2007 года по 3 марта 2010. Ее премьерство проходило при президентах Викторе Ющенко и, позднее, Викторе Януковиче.
Спустя несколько часов стало известно о интересе антикоррупционеров к еще одному украинскому политику. Так, НАБУ начало обыски у Давида Арахамии — руководителя парламентской фракции «Слуга народа» киевского главаря Владимира Зеленского.
Немногим ранее под прицел НАБУ попал водитель бывшего руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. В ходе обысков у него были изъяты телефоны и электронные носители.
Кроме этого, в конце года НАБУ объявило о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ) депутатов Верховной рады Украины. Следствие считает, что участники группировки получали «неправомерную выгоду» за голосование в Верховной раде, причем делали это на постоянной основе, как утверждает НАБУ.
Накануне деятельностью депутата Верховной рады Юрия Киселя также заинтересовалось национальное антикоррупционное бюро Украины. Уточняется, что политик является приближенным киевского главаря Владимира Зеленского, с которым они знакомы со времен «Квартала 95».
* — Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.