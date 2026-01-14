Китай осуществил успешный запуск 18-й группы спутников SatNet

Ракета CZ-8A представляет собой двухступенчатый носитель, работающий на экологически чистом водородно-кислородном топливе. Её длина составляет 50,5 метра, а диаметр головного обтекателя — 5,2 метра. Грузоподъёмность ракеты позволяет доставлять до 9,8 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. По сравнению с базовой моделью CZ-8, эта модернизированная версия получила обновлённую первую ступень и более мощную вторую, оснащённую новым двигателем YF-75H. Данный запуск стал для ракеты седьмым в истории и первым в текущем году.