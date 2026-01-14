Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай осуществил успешный запуск 18-й группы спутников SatNet

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно провела запуск и выведение на целевую орбиту восемнадцатой партии низкоорбитальных спутников глобальной системы связи SatNet. О завершении миссии компания уведомила через свой аккаунт в социальной сети WeChat.

Источник: Life.ru

Запуск был осуществлён 14 января в 23:25 по местному времени (18:25 мск) с коммерческой площадки космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. В качестве средства выведения использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-8А» (CZ-8A). Для всей серии ракет «Чанчжэн» этот полёт стал 625-м по счёту.

Ракета CZ-8A представляет собой двухступенчатый носитель, работающий на экологически чистом водородно-кислородном топливе. Её длина составляет 50,5 метра, а диаметр головного обтекателя — 5,2 метра. Грузоподъёмность ракеты позволяет доставлять до 9,8 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. По сравнению с базовой моделью CZ-8, эта модернизированная версия получила обновлённую первую ступень и более мощную вторую, оснащённую новым двигателем YF-75H. Данный запуск стал для ракеты седьмым в истории и первым в текущем году.

На околоземной орбите продолжает функционировать национальная космическая станция, открытая для международного сотрудничества.

Ранее «Роскосмос» показал видеоролик с накрывшим Москву циклоном «Фрэнсис», который принёс аномальные осадки. Фотографии многозональные сканирующие устройства спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали 7−9 января. Циклон принёс в столицу снег и метель.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше