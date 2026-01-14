Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции разрешили досмотр багажа участников ОИ в рамках борьбы с допингом

Во Франции одобрили новые меры контроля за участниками Олимпийских игр, сообщили в Национальном собрании страны. Речь идёт о законопроекте, который разрешает допинг-офицерам досматривать багаж спортсменов в рамках расследований.

Национальное собрание приняло документ в первом чтении при рассмотрении пакета законов, связанных с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2030 года. Игры планируют провести во Французских Альпах. Законопроект вносит изменения в спортивный кодекс и расширяет полномочия сотрудников Французского агентства по борьбе с допингом.

«Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года», — говорится в сообщении.

Согласно тексту инициативы, допинг-офицеры смогут проводить визуальный осмотр багажа спортсменов. Также документ допускает обыск личных вещей, но только с согласия владельца. Новые нормы вводят в рамках усиления расследований, связанных с возможными нарушениями антидопинговых правил.

Ранее российская конькобежка Ксения Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 метров. Спортсменка выиграла дивизион B на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. По итогам четырёх этапов из пяти она набрала 87 очков и заняла 17-е место в общем зачёте на дистанциях 3000 и 5000 метров. Для получения лицензии необходимо было войти в топ-20 рейтинга. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.