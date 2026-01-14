Во Франции разрешили досмотр багажа участников ОИ в рамках борьбы с допингом

Национальное собрание приняло документ в первом чтении при рассмотрении пакета законов, связанных с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2030 года. Игры планируют провести во Французских Альпах. Законопроект вносит изменения в спортивный кодекс и расширяет полномочия сотрудников Французского агентства по борьбе с допингом.
«Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года», — говорится в сообщении.
Согласно тексту инициативы, допинг-офицеры смогут проводить визуальный осмотр багажа спортсменов. Также документ допускает обыск личных вещей, но только с согласия владельца. Новые нормы вводят в рамках усиления расследований, связанных с возможными нарушениями антидопинговых правил.
Ранее российская конькобежка Ксения Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 метров. Спортсменка выиграла дивизион B на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. По итогам четырёх этапов из пяти она набрала 87 очков и заняла 17-е место в общем зачёте на дистанциях 3000 и 5000 метров. Для получения лицензии необходимо было войти в топ-20 рейтинга. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
