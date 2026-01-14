Машины за первые недели января успели серьезно подорожать

С начала года машины в России взлетели в цене.
Новые автомобили за первые недели января серьезно подорожали в среднем на 1,5−3%. Рост цен связан с повышением НДС и ставок утилизационного сбора. Об этом сообщают дилеры.
«Цены на новые легковые автомобили с января 2026 года выросли в среднем на 1,5−3%. Точечно подорожали модели как российских брендов — Lada, Solaris, Tenet, Xcite, “Москвич” и Evolute, так и китайских — в частности, Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang», — сообщили «Коммерсанту» опрошенные дилеры.
Они отмечают рост на 50−100 тысяч рублей по большинству моделей, до 300 тысяч на премиум. Ожидают дальнейшего удорожания на 5−10% в первом квартале, при этом скидки будут меньше, чем в 2025 году. В целом авторынок за прошлый год сократился на 15,6%.
Ранее эксперты «АВТОСТАТ» и РОАД предупреждали, что в 2026 году новые автомобили в России в среднем подорожают на 10−15%, а машины по параллельному импорту — до 50%. Основными факторами назывались поэтапный рост цен в первой половине года, повышение НДС и резкий рост ставок утилизационного сбора, особенно для автомобилей мощнее 160 л. с., где сбор увеличивается до 1−3 млн рублей. На этом фоне аналитики также прогнозировали дальнейшее сокращение рынка.