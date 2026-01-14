Машины за первые недели января успели серьезно подорожать

Ранее эксперты «АВТОСТАТ» и РОАД предупреждали, что в 2026 году новые автомобили в России в среднем подорожают на 10−15%, а машины по параллельному импорту — до 50%. Основными факторами назывались поэтапный рост цен в первой половине года, повышение НДС и резкий рост ставок утилизационного сбора, особенно для автомобилей мощнее 160 л. с., где сбор увеличивается до 1−3 млн рублей. На этом фоне аналитики также прогнозировали дальнейшее сокращение рынка.