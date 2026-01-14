СК окончил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

По словам главы СК Александра Бастрыкина, следствие по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в хищении почти 50 млн рублей, завершено.
«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — следует из сообщения Быстрыкина для ТАСС.
Как заявил председатель СК, преступная группа, в которую входил Булгаков, организовала хищение денежных средств. Способом стало преднамеренное завышение стоимости договора между Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова и АО «Петербургская сбытовая компания». Это позволило похитить более 49 млн рублей в 2024 году.
Булгакова задержали и арестовали в июле 2024 года. При этом он сам утверждал, что не имел отношения к данному контракту, так как тот был заключен уже после его отставки.
Ранее московский арбитражный суд признал экс-замминистра обороны Тимура Иванова банкротом и открыл реализацию его имущества.