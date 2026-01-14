Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК окончил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

Завершено следствие по делу Дмитрия Булгакова, его обвиняют в хищении почти 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы СК Александра Бастрыкина, следствие по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в хищении почти 50 млн рублей, завершено.

«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — следует из сообщения Быстрыкина для ТАСС.

Как заявил председатель СК, преступная группа, в которую входил Булгаков, организовала хищение денежных средств. Способом стало преднамеренное завышение стоимости договора между Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова и АО «Петербургская сбытовая компания». Это позволило похитить более 49 млн рублей в 2024 году.

Булгакова задержали и арестовали в июле 2024 года. При этом он сам утверждал, что не имел отношения к данному контракту, так как тот был заключен уже после его отставки.

Ранее московский арбитражный суд признал экс-замминистра обороны Тимура Иванова банкротом и открыл реализацию его имущества.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше