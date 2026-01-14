В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажных домах

Пожары вспыхнули в нескольких квартирах в многоэтажных домах в одном из районов Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что силы ПВО продолжают отражать удары БПЛА. Слюсарь подчеркнул, что в готовность приведены все дежурно-спасательные службы.
Глава региона также проинформировал, что пожарные борются с возгоранием на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону.
Напомним, 13 января Юрий Слюсарь сообщал о гибели 65-летней женщины, которая находилась в здании, разрушенном при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Она убирала помещения внутри. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Министерство обороны России ранее проинформировало, что средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск 13 января отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над несколькими регионами РФ. Над акваторией Азовского моря были обезврежены четыре дрона, над Республикой Крым — три, над Ростовской областью — два.