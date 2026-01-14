Трамп назвал вывод войск из Афганистана при Байдене самым позорным днем для США

Президент США Дональд Трамп во время своей речи, посвященной экономике, в Детройте жестко раскритиковал решение своего предшественника Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана. Он назвал это самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.
— Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность, — цитирует Трамп РИА Новости.
Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая 2021 года. По словам политика, Соединённые Штаты успешно выполнили все поставленные задачи в этой стране.
В ноябре бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск альянса из Афганистана крупнейшим поражением организации. По словам Столтенберга, несмотря на тяжелые последствия, уход из Афганистана был правильным, хоть и болезненным решением.
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что отказ администрации президента страны Дональда Трампа от военной и финансовой поддержки Украины стал бы серьезным позором для США.