Конгресс США подготовил законопроект о защите единства НАТО

Американский Конгресс подготовил закон, запрещающий использовать бюджетные средства на любые действия, связанные с блокадой, оккупацией или аннексией территории стран НАТО. Законопроект носит название «защита единства НАТО».
Законопроект представили сенаторы Джинн Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (республиканка, Аляска).
По словам пресс-службы Шахин, законодатели выступили с инициативой из-за опасений, вызванных словами президента Дональда Трампа о возможности силового присоединения Гренландии к США.
«Любая оккупация или захват суверенной территории союзника по НАТО представляли бы собой нарушение Устава ООН и многочисленных статей», — говорится в документе.
Гренландия является частью Королевства Дания и обладает автономным статусом.
Накануне Трамп заявил, что нежелание жителей Гренландии стать частью США — это их проблема.