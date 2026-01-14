Ричмонд
Конгресс США подготовил законопроект о защите единства НАТО

В США выступили с инициативой из-за «нарастающей обеспокоенности» по ситуации вокруг Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Американский Конгресс подготовил закон, запрещающий использовать бюджетные средства на любые действия, связанные с блокадой, оккупацией или аннексией территории стран НАТО. Законопроект носит название «защита единства НАТО».

Законопроект представили сенаторы Джинн Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (республиканка, Аляска).

По словам пресс-службы Шахин, законодатели выступили с инициативой из-за опасений, вызванных словами президента Дональда Трампа о возможности силового присоединения Гренландии к США.

«Любая оккупация или захват суверенной территории союзника по НАТО представляли бы собой нарушение Устава ООН и многочисленных статей», — говорится в документе.

Гренландия является частью Королевства Дания и обладает автономным статусом.

Накануне Трамп заявил, что нежелание жителей Гренландии стать частью США — это их проблема.

