Певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла, почему не верит в психологов и гадалок, и предпочитает решать все проблемы самостоятельно. В эфире радио «Комсомольская правда» она рассказала о неудачном сеансе, после которого решила больше не тратить время на чужие советы.
«[Была у психолога] первый и последний раз, после развода (с футболистом Дмитрием Тарасовым. — Ред.). Сходила и поняла, что мне психологи не нужны. Ни один психолог не поможет мне, во всем я разберусь сама. И разобралась», — цитирует слова артистки сайт KP.RU.
Ольга рассказала, что на приеме у психолога он сразу начал «копать» ее детство. Она была расстроена из-за развода, а он вместо поддержки спросил: «Какие у тебя были отношения с папой, с мамой?» Ольга ответила, что хорошо знает, какие у нее отношения с родителями, и удивилась, зачем ей еще «рыдать на эту тему».
«После этого я больше не хожу к психологам и все свои проблемы решаю сама. Я аналитик, человек структуры и порядка», — заключила Бузова.
Ранее артистка рассказала, почему считает себя безусловным лидером в своем жанре. По ее словам, равных ей на сегодняшний момент на телевидении в нем нет.