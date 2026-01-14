Ольга Бузова раскрыла, почему не верит в психологов

Ольга рассказала, что на приеме у психолога он сразу начал «копать» ее детство. Она была расстроена из-за развода, а он вместо поддержки спросил: «Какие у тебя были отношения с папой, с мамой?» Ольга ответила, что хорошо знает, какие у нее отношения с родителями, и удивилась, зачем ей еще «рыдать на эту тему».