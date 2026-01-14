Ольга Бузова: Равных мне на сегодняшний момент на телевидении в моем жанре нет

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает активно развивать свою карьеру. Она снимается в популярных реалити-шоу, гастролирует, ведет проекты и активно общается с миллионами подписчиков. Накануне своего 40-летия в эфире радио «Комсомольская правда» артистка рассказала, почему считает себя безусловным лидером в своем жанре.
«Уважаю я много кого на телевидении. Другой вопрос, являются ли они для меня конкурентами в моем жанре. Меня часто спрашивают: кто твой конкурент в музыке? Для меня мой конкурент — это я сама. Потому что равных мне на сегодняшний момент на телевидении в моем жанре нет», — цитирует слова Бузовой сайт KP.RU.
По ее словам, она не понимает, что значит завидовать, и предпочитает не сравнивать себя с другими. Она считает, что зависть — это негативное чувство.
«Я не знаю, что такое завидовать. Знаете, бывает, говорят: я завидую по-доброму. Не надо мне вообще завидовать, ни по-доброму, ни по-черному, ни по-белому. Это плохое чувство», — поделилась артистка.
Напомним, в конце 2025 года Ольга Бузова одержала победу в опросе «Комсомольской правды» и забрала титул «Лучшая телеведущая года».