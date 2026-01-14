Ричмонд
На Кавказе замедляют мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

Сразу в двух северокавказских республиках введен режим беспилотной опасности. Соответствующие оповещения появились в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Главы регионов предупредили жителей о возможных перебоях со связью и замедлением интернета.

Срочная новость.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
